СБУ планировала мобилизовать служителей монастыря в ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины за три дня до того, как российские военнослужащие освободили село Никольское в Донецкой Народной Республике, планировали мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал иеродиакон Диадор.

«Сюда зашли СБУ, всех трудников на тероборону хотели забрать. Руководство наше сказало, что мы никого не дадим. Они выходили, сказали, что с монахами надо все заканчивать», — поделился он.

По словам Диадора, представители СБУ обсуждали эти планы между собой, думая, что их никто не видит, но этот разговор услышали охранники. Спустя два-три дня после случившегося село Никольское, в котором находится Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, освободила российская армия.

В пресс-службе Минобороны об освобождении населенного пункта сообщили 13 марта 2022 года. По данным министерства, боевики нацбатальона «Айдар»* держали в монастыре около 300 заложников, среди которых были мирные жители и монахи. Военные ВС России освободили их, никто не пострадал.

*Запрещенная в России террористическая организация.