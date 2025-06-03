Сбежавшие на Запад украинские семьи просили помощи у российских дипломатов

Когда соцслужбы в Европе изымали детей украинских беженцев, родители обращались в российские консульства. Дипломаты их родной страны не хотели портить отношения с западными партнерами, заявил помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

«Украинские загранучреждения не занимаются конфликтными ситуациями и не защищают своих родителей. Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения», — сказал он.

Проблема изъятия детей, по словам Мединского, связана с наплывом украинских семей в Европу, где действует ювенальная юстиция. Только весной 2024 года появилась информация о 255 таких случаях в Германии и других странах.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что эта проблема связана, прежде всего, со своеобразной трактовкой прав беженцев и опеки над детьми. По его словам, в некоторых случаях помогла широкая огласка, так как местные власти стремились избежать скандала.