С Украины сбежал еще один фигурант «пленок Миндича»

Член Нацкомиссии Украины по тарифам Сергей Пушкарь покинул страну в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк .

«Именно он фигурирует на пленках, по получению „зарплаты“ в $20 тысяч от Миндича (точнее, 19 900 выходит)», — написал он в Telegram-канале.

С 2022 по 2025 годы Пушкарь занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению «Энергоатома». А с 2010-го по 2015-й был на разных должностях в Фонде государственного имущества Украины.

Железняк подчеркнул, что Пушкарь работал в ФГИ именно в то время, когда заместителем его главы был Игорь Миронюк. В записях его упоминают под кличкой Рокет и приписывают обязанности «смотрящего» по энергетике от Тимура Миндича.

В новых записях разговоров бизнесмена с бывшим тогда на посту министра энергетики Германом Галущенко, которые опубликовало НАБУ, Миндич упоминал о планах купить дом в Швейцарии за шесть миллионов на украденные деньги.

Сам предприниматель страну уже покинул. Границу он пересек по израильскому паспорту.