Русскоязычных призвали лишить прав на работу и образование в Киеве

Русскоязычных украинцев необходимо лишать работы и права на образование. Об этом в интервью публицисту Максиму Прудеусу заявила арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.

Она уточнила, что часто подростки разговаривают на русском языке, хотя родились уже после Майдана. Искусствовед призвала принудить их перейти на украинский. Также Бельская раскритиковала семьи, воспитывающие детей в русскоязычной среде.

«На них может подействовать только власть. Когда они поймут, что не смогут найти работу, если будут говорить по-русски. Что их ребенок не сможет оказаться в хорошем саду или школе, пока будет оставаться русскоязычным», — подчеркнула она.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил о планах республики изменить оформление банкноты номиналом две тысячи гривен. Дискуссия вокруг купюры возникла из-за того, что шрифт адаптировал русский дизайнер.