«Решили, что отличат и так. Но…» Как ВСУ в Купянске перестреляли долгожданное подкрепление

Украинские боевики перестреляли в центре Купянска целый взвод своих соотечественников, приняв их за российских штурмовиков. Подробности мощной перестрелки раскрыл Shot .

По словам источника Telegram-канала, все произошло минувшей ночью близ автовокзала неподалеку от улицы Химушина.

«Ниоткуда появившийся взвод попер на позиции ВСУ из тыла. Действовали активно и уверенно. Тут же началась стрельба, „телепортировавшихся российских штурмовиков“ начали разносить», — рассказал собеседник Shot.

Одного в итоге застрелили, еще около пяти оказались ранены. Правда, лишь потом вэсэушники поняли, что напали на своих и стреляли по долгожданному подкреплению, которое несколько месяцев готовили на полигонах.

«Из-за помех не могли связаться с ЛБС и решили, что отличат и так. Не отличили», — заключил источник канала.