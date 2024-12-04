Таксюр: на Украине за госизмену арестовали более 20 тысяч человек

Киевский писатель Ян Таксюр заявил, что число заключенных под стражу по «политическим» обвинениям на Украине составляет более 20 тысяч человек. Его процитировал ТАСС.

«Сегодня на Украине по „политической“ статье 111 (государственная измена — прим. ред.) уже арестованы более 20 тысяч человек, причем большинство из них ни в чем абсолютно не виноваты», — заявил он.

Член движения «Другая Украина» в качестве примера рассказал о православном журналисте Дмитрие Скворцове, написавшем более 500 статей в защиту православия. Он находится под арестом уже год и восемь месяцев. По мнению Таксюра, украинские власти преследуют верующих и заставляют «отречься от православия».

Сам Таксюр получил на Украине по статье о госизмене 12 лет лишения свободы, в 2023 году его передали в Россию в рамках обмена. Киевские власти преследовали писателя за критику в их адрес и симпатии к российским властям.