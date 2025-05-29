Раскрылся тайный приказ Зеленского Ермаку для поездки в США

Politico: Зеленский настоял на строгом дресс-коде для Ермака в США

В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак неожиданно появился в Белом доме не в привычной толстовке, а в строгом деловом костюме. Как выяснилось, этот шаг — не личная инициатива, а прямой приказ Владимира Зеленского, сообщило Politico .

Такую информацию газете сообщил сам Андрей Ермак. По его словам, носить пиджак ему пришлось не по вкусу, но возражать шефу он не рискнул.

При этом сам Зеленский в тот день выбрал куда более неформальный образ: кроссовки, брюки и свитер. Появление украинского лидера в такой одежде стало косвенной причиной крупного скандала в Белом доме, после ссоры с Трампом президенту Украины пришлось уехать.

Ермака же видели в строгом костюме и позднее. В таком же стиле он оделся для встречи с бельгийским премьером.

В 2024 году британская газета The Times со ссылкой на собственные источники писала о растущем влиянии Андрея Ермака. Некоторые собеседники издания позиционировали его как «фактического главу государства».