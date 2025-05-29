Раскрылся тайный приказ Зеленского Ермаку для поездки в США
Politico: Зеленский настоял на строгом дресс-коде для Ермака в США
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак неожиданно появился в Белом доме не в привычной толстовке, а в строгом деловом костюме. Как выяснилось, этот шаг — не личная инициатива, а прямой приказ Владимира Зеленского, сообщило Politico.
Такую информацию газете сообщил сам Андрей Ермак. По его словам, носить пиджак ему пришлось не по вкусу, но возражать шефу он не рискнул.
При этом сам Зеленский в тот день выбрал куда более неформальный образ: кроссовки, брюки и свитер. Появление украинского лидера в такой одежде стало косвенной причиной крупного скандала в Белом доме, после ссоры с Трампом президенту Украины пришлось уехать.
Ермака же видели в строгом костюме и позднее. В таком же стиле он оделся для встречи с бельгийским премьером.
В 2024 году британская газета The Times со ссылкой на собственные источники писала о растущем влиянии Андрея Ермака. Некоторые собеседники издания позиционировали его как «фактического главу государства».