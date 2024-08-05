Рада призвала отключить Telegram на Украине
Потураев: Украина не может регулировать работу Telegram, нужна блокировка
Украинские власти не могут регулировать работу Telegram, поэтому мессенджер нужно отключить. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев в интервью изданию «РБК-Украина».
«Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей», — сказал он.
На вопрос, что в таком случае делать, Потураев ответил коротко: «Отключать».
Сейчас Telegram пользуются примерно 80% жителей Украины. Но руководство мессенджера не выходит на официальный контакт с украинскими властями. По мнению Потураева, это может стать серьезной угрозой национальной безопасности.
Ранее стало известно, что Украине грозит дефолт из-за накопленного внешнего долга перед странами Запада. Президент Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации. Согласно документу, правительство может приостановить выплаты до октября.