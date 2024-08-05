Рада призвала отключить Telegram на Украине

Украинские власти не могут регулировать работу Telegram, поэтому мессенджер нужно отключить. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев в интервью изданию «РБК-Украина».

«Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей», — сказал он.

На вопрос, что в таком случае делать, Потураев ответил коротко: «Отключать».

Сейчас Telegram пользуются примерно 80% жителей Украины. Но руководство мессенджера не выходит на официальный контакт с украинскими властями. По мнению Потураева, это может стать серьезной угрозой национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Украине грозит дефолт из-за накопленного внешнего долга перед странами Запада. Президент Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации. Согласно документу, правительство может приостановить выплаты до октября.