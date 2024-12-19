Путин сравнил атаку украинских властей на РПЦ с растерзанием

Гонения украинских властей на Русскую православную церковь нарушили все возможные международные нормы о свободе вероисповедания. Но мировое сообщество просто закрыло на это глаза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

Он добавил, что это можно сравнить с расстрелом священников, на который все просто закрыли глаза.

«Это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих, просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать», — подчеркнул Путин.

В конце февраля этого года власти Украины изъяли мощи святых из Киево-Печерской лавры, откуда ранее изгнали священников.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение циничным, но ожидаемым. Он подчеркнул, что все в итоге закончится полным запретом канонической православной церкви на Украине, который перерастет в гонения на верующих.