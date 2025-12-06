Прокурор из Харькова зарабатывала на продаже своих интимных фото

На Украине прокурор выставляла свои эротические фотографии и видео на порносайте OnlyFans. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жительница Харькова работала в прокуратуре города. Желание разбогатеть натолкнуло ее на мысль продавать интимные фото и видео.

Когда эротические снимки, на которых прокурор позировала в пикантных образах и позах, оказались в общем доступе, она заявила, что материалы якобы слил в Сеть ее бывший возлюбленный. По ее словам, он хотел отомстить ей после расставания.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в повышенном интересе к видео с откровенным содержанием. Он репостнул в одной из соцсетей украинскую модель OnlyFans Анну Малигон. Позже украинский лидер удалил эту запись.

Размещение порнографии на Украине считается уголовным преступлением, однако у OnlyFans есть официальная регистрация.