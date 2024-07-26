Призвавшего убивать детей украинского телеведущего приговорили к семи годам тюрьмы

Суд приговорил телеведущего Шарафмала к 7 годам колонии за призывы к экстремизму

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала в России заочно приговорили к семи годам колонии и запрету администрировать сайты. В 2022 году в прямом эфире он призывал убивать россиян, сообщила прокуратура Москвы .

Программы с резкими заявлениями Шарафмала выходили с февраля по март 2022 года не только на украинском телевидении, но и в интернете. Следователи в России возбудили уголовное дело по статье 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», статье 282 УК России «Возбуждение ненависти и вражды» и статье 354.1 УК России «Реабилитация нацизма».

Телеведущего объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима. Шарафмалу запретили пять лет администрировать сайты.

В выпуске 15 марта 2022 года он призвал убивать российских детей, обосновав это нацистской идеологией, сообщил сайт kp.ru.