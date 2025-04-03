Признал очевидное. Зеленский сделал шокирующее заявление по территориям

Украина допустила вероятность компромиссного подхода к вопросу так называемых утраченных территорий. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

Потерянные Украиной территории политик при этом отказался считать российскими. Но добавил, что если возможен компромисс для «возврата территорий» поэтапно и дипломатическим путем — он на это готов пойти.

«Я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — объяснил свою позицию Владимир Зеленский.

Политолог Богачева ранее отмечала, что целостность Украины зависит от ее спонсоров. Румыния и Венгрия, добавила специалист, уже не скрывают желания аннексировать приграничные регионы.