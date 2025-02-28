«Привет из Москвы». Украинцы оскорбили шахматиста из США после селфи на Красной площади

Украинские пользователи впали в истерику и начали оскорблять американского гроссмейстера Ханса Ниманна из-за его поездки в Москву. Так они отреагировали на фотографию шахматиста, сделанную им на Красной площади и размещенную в соцсети Х.

«Привет из Москвы», — подписал снимок Ниманн.

Украинские пользователи в комментариях под фото раскритиковали американца, причем некоторые опустились до оскорблений и возгласов в поддержку Киева.

Американский гроссмейстер прибыл в столицу России для участия в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет с 28 февраля по 7 марта. Международная шахматная федерация включила эти соревнования в серию рейтинговых турниров Circuit на 2025 год.

В них примут участие ведущие шахматисты мира, которые поборются за общий призовой фонд в 20 миллионов рублей. В этом году заявлены сразу четыре топа с рейтингом 2700+. Речь идет о Яне Непомнящям, и Данииле Дубове, а также американце Хансе Ниманне и венгре Рихарде Раппорте.

Впервые такие соревнования прошли в 2002 году, а спустя два года они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турник в мире.

Ранее норвежский гроссмейстер и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник».