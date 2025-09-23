Приложение «Резерв+» упало на Украине: мужчин просят быть осторожными с ТЦК

На Украине произошел масштабный сбой приложения «Резерв+». Мужчин призывают брать с собой бумажные документы, чтобы избежать недоразумений с ТЦК.

О технических неполадках в работе «Резерва+» сообщили несколько местных каналов, в том числе Times of Ukraine.

По его данным, приложение не работает — долго загружается, а потом выбивает ошибку.

«Берите с собой бумажные документы, чтобы не было недоразумений с ТЦК», — призвали журналисты.

Сервис «Резерв+» запустили еще в 2024 году. Он предназначен прежде всего для военнообязанных, резервистов и действующих военных.

При помощи мобильного приложения, как заявляли на сайте украинского МО, «определенные категории украинских граждан могут быстро и удобно обновить свои учетные данные».