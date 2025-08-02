Предъява будет уже не за коррупцию: кто и когда вобьет последний гвоздь в гроб Зеленского
Арестович: новая предъява Зеленскому будет не за взятки, а за провалы на фронте
Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предрек скорый конец Зеленскому после попытки прижать НАБУ и вспыхнувших после этого массовых уличных протестов в нескольких крупных городах Украины. По словам пропагандиста, трагедия президента в том, что он предал своих, но тем, ради кого он это сделал, все равно пришелся не ко двору.
«Личная трагедия Зеленского как персонажа в том, что он предал своих (73%), чтобы не раздражать соросню и батальонных, на обещаниях потушить которых его и выбрали люди, уставшие от власти активистов и революционных „балтийских матросов“», — указал он.
И итог был совсем не тот, на который рассчитывал политик.
«Предал — и все равно не понравился», — констатировал Арестович.
Теперь, по его словам, первую трещину в фундамент картонной диктатуры Зеленского «влупили как раз соросня, „профессиональные украинцы“ и батальонные».
Он откатил сейчас (речь идет о возврате полномочий НАБУ и САП), но следующей трещиной станут предъявы не за коррупцию, диктатуру и ликвидацию права в стране лично гарантом Конституции (которые прекрасная соросня отрицала три года войны), а за провалы и поражения в войне.
Алексей Арестович
И эти, как выражается Арестович, «предъявы» будут неизбежны, когда «на фронте треснет». И вот тогда-то под этим паяцем рухнет еще один камень — попытка сыграть генеральчика вечной войны.
«Это и будет конец. Даты неизвестны, но скрипт очевиден», — заключил он.