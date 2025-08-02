Арестович: новая предъява Зеленскому будет не за взятки, а за провалы на фронте

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предрек скорый конец Зеленскому после попытки прижать НАБУ и вспыхнувших после этого массовых уличных протестов в нескольких крупных городах Украины. По словам пропагандиста, трагедия президента в том, что он предал своих, но тем, ради кого он это сделал, все равно пришелся не ко двору.

«Личная трагедия Зеленского как персонажа в том, что он предал своих (73%), чтобы не раздражать соросню и батальонных, на обещаниях потушить которых его и выбрали люди, уставшие от власти активистов и революционных „балтийских матросов“», — указал он.

И итог был совсем не тот, на который рассчитывал политик.

«Предал — и все равно не понравился», — констатировал Арестович.