Предъява будет уже не за коррупцию: кто и когда вобьет последний гвоздь в гроб Зеленского

Арестович: новая предъява Зеленскому будет не за взятки, а за провалы на фронте

Domenico Cippitelli
Фото: Domenico Cippitelli/www.globallookpress.com

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович предрек скорый конец Зеленскому после попытки прижать НАБУ и вспыхнувших после этого массовых уличных протестов в нескольких крупных городах Украины. По словам пропагандиста, трагедия президента в том, что он предал своих, но тем, ради кого он это сделал, все равно пришелся не ко двору.

«Личная трагедия Зеленского как персонажа в том, что он предал своих (73%), чтобы не раздражать соросню и батальонных, на обещаниях потушить которых его и выбрали люди, уставшие от власти активистов и революционных „балтийских матросов“», — указал он.

И итог был совсем не тот, на который рассчитывал политик.

«Предал — и все равно не понравился», — констатировал Арестович.

Теперь, по его словам, первую трещину в фундамент картонной диктатуры Зеленского «влупили как раз соросня, „профессиональные украинцы“ и батальонные».

Он откатил сейчас (речь идет о возврате полномочий НАБУ и САП), но следующей трещиной  станут предъявы не за коррупцию, диктатуру и ликвидацию права в стране лично гарантом Конституции (которые прекрасная соросня отрицала три года войны), а за провалы и поражения в войне.

Алексей Арестович

И эти, как выражается Арестович, «предъявы» будут неизбежны, когда «на фронте треснет». И вот тогда-то под этим паяцем рухнет еще один камень — попытка сыграть генеральчика вечной войны.

«Это и будет конец. Даты неизвестны, но скрипт очевиден», — заключил он.

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