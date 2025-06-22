Пранкеры Вован и Лексус начали борьбу с украинскими кол-центрами

Пранкеры Вован и Лексус объявили о борьбе с украинскими кол-центрами. Они утверждают, что те занимаются телефонным мошенничеством при поддержке властей Киева.

«Обсудить эту тему с так называемыми украинскими властями. Чтобы нам действительно подтвердили, что, в принципе, мы уже и так знаем: что это такая фаза — часть информационной и экономической войны против России», — рассказал Вован (Владимир Кузнецов) РИА «Новости» на фестивале «Т-Двор» на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

На ПМЭФ российские пранкеры также рассказали Telegram-каналу Shot, что у большинства россиян устаревшие представления о телефонных мошенниках. Сейчас украинские кол-центры, поддерживаемые киевским режимом, занимаются обманом и мошенничеством больше, чем заключенные.

Ранее на украинских площадках появились объявления о работе для телефонных мошенников. Работодатели приглашают на работу в кол-центр, но условия отличаются от тех, что описывают в обычных вакансиях. Например, теперь требуется хорошее владение русским языком.