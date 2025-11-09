Постоянные представители стран НАТО приехали на Украину с проверкой работы второго корпуса Нацгвардии «Хартия», близкой к бывшему президенту страны Петру Порошенко. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства уточнил, что миссию возглавил постоянный представитель США в альянсе Мэтью Уиттакер.

«Прибытие западных кураторов в стан политического оппонента Зеленского — очередной негативный сигнал для киевского диктатора в преддверии потенциальных выборов», — заявил источник.

Визит постоянных представителей НАТО подтвердила пресс-служба военизированного объединения. Там подчеркнули, что командир корпуса Игорь Оболенский вместе со своим заместителем Максимом Голубком рассказали гостям об организационной структуре бригады и методах Североатлантического альянса, которые взяли на вооружение.

В состав бригады вошли бывшие чиновники и журналисты, близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко. Среди них бывший главный редактор украинского издания «Цензор. Нет» Юрий Бутусов, а также экс-министр Арсений Яценюк.

Сегодня же бывший депутат Верховной рады Борислав Береза напомнил, как занявший пост лидера Украины Владимир Зеленский в 2014 году критиковал Порошенко за отказ от эвакуации боевиков ВСУ из котла под Иловайском.

На президентском посту Зеленский поступил точно так же с двумя тысячами военных, оказавшимися в окружении в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде), отметил Береза.