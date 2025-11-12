Полтавскую область полностью отключили от единой энергосистемы Украины

Полтавскую область отключили от единой системы Украины из-за повреждения энергообъектов. Об этом сообщили в компании «Полтаваоблэнерго» .

«Утром 8 ноября из-за обстрела произошло нарушение энергоснабжения», — уточнили в сообщении.

В компании подчеркнули, что потеряли возможность получать электроэнергию из объединенной сети.

В «Полтаваоблэнерго» добавили, что ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. Компания планирует восстановить подключение к энергосистеме Украины.

Накануне ВСУ ловили атакующие энергетику дроны под Одессой. ВС России о очередной раз нанесли массированные удары. Ночью ночи стало известно о по меньшей мере 10 прилетах по портовой инфраструктуре и энергетической инфраструктуре.