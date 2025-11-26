В Ирпене 54-летняя женщина убила своего 70-летнего мужа во время домашнего конфликта, сообщили в Киевской областной прокуратуре. Подозреваемую задержали, ссора могла вспыхнуть во время спора о России.

По данным следствия, конфликт начался, когда женщина готовила ужин. В прокуратуре позднее подтвердили, что супруги давно конфликтовали, их перепалки сопровождались взаимными оскорблениями и угрозами.

Уже после задержания женщина заявила, что муж поддерживал пророссийские взгляды и общался с родственниками из России. Обвиняемая утверждает, что мирно шинковала капусту, но не выдержала накала ссоры и ударила супруга ножом в грудь. Тот погиб на месте.

Она также рассказала, что муж ей ранее неоднократно угрожал насилием. По ее словам, мужчина унижал ее, угрожал выгнать из дома, а однажды скрутил ей руки.

Расследование только началось, но местная полиция считает, что женщина использовала политизированную только для оправдания своего поступка. Пока подозреваемой предъявили обвинения и заключили под стражу.

Ранее подростка с Украины зарезали в общежитии в Дублине.