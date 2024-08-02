Под Одессой женщину выгнали из кафе за украинский язык

В поселке Затока в Одесской области посетительница кафе обратилась с заявлением в полицию из-за отказа обслужить ее на украинском языке. По ее словам, ее выгнали из заведения, сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Конфликт попал на видео, которое опубликовали в Сети. При просмотре ролика слышно, как недовольная клиентка говорила полицейским, что ее требование законно. За кадром слышен голос мужчины, который с ней спорил.

«Из-за таких, как ты, мы всю жизнь будем воевать», — говорил он женщине.

Видео самого конфликта не представили.

Издание отметило, что эту историю прокомментировала представитель мовного омбудсмена на юге Ярослава Витко-Присяжнюк. Она заявила, что полиция уже взяла пояснения у владелицы и у ее сына из-за отказа обслужить клиентку на мове. При этом добавила, что обиженная посетительница является депутатом местного совета.

Ранее российский журналист рассказал, как до Евромайдана украинский президент Владимир Зеленский не знал мову, высмеивал и презирал жителей Западной Украины, называл их антисемитами и кретинами.