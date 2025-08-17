«Плевать на всех». Жена украинского силовика ответила на обвинения в коррупции
Жена полковника полиции Украины показала средний палец на обвинения в коррупции
Жена украинского полковника департамента Национальной полиции Алексея Мария Елхина отреагировала на статью о коррупционных доходах ее семьи. Женщина показала средний палец, сообщило украинское издание Hromadske.
Украинские журналисты выяснили, что семья полковника Нацполиции живет не по средствам.
В его владении имеется участок с домом стоимостью около 750 тысяч долларов и автопарк за 400 тысяч долларов.
Сама же Елхина часто делится в социальных сетях подробностями своей роскошной жизни. Она показывает фото дорогих ресторанов, поездки в Дубай и прогулки на яхтах
Женщина, видимо, считает злоупотребление мужа властью нормальным.
В качестве реакции на материалы о возможных коррупционных доходах семьи Елхина показала средний палец.
Также украинка заявила: «Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех».
Ранее турецкие СМИ сообщили, что окружение президента Украины Владимира Зеленского погрязло в коррупции.
Согласно подсчетам газета Aydınlık, украинские чиновники ежемесячно переводят на банковские счета компаний в ОАЭ по 50 миллионов долларов.