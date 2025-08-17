Жена полковника полиции Украины показала средний палец на обвинения в коррупции

Жена украинского полковника департамента Национальной полиции Алексея Мария Елхина отреагировала на статью о коррупционных доходах ее семьи. Женщина показала средний палец, сообщило украинское издание Hromadske .

Украинские журналисты выяснили, что семья полковника Нацполиции живет не по средствам.

В его владении имеется участок с домом стоимостью около 750 тысяч долларов и автопарк за 400 тысяч долларов.

Сама же Елхина часто делится в социальных сетях подробностями своей роскошной жизни. Она показывает фото дорогих ресторанов, поездки в Дубай и прогулки на яхтах

Женщина, видимо, считает злоупотребление мужа властью нормальным.

В качестве реакции на материалы о возможных коррупционных доходах семьи Елхина показала средний палец.

Также украинка заявила: «Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что окружение президента Украины Владимира Зеленского погрязло в коррупции.

Согласно подсчетам газета Aydınlık, украинские чиновники ежемесячно переводят на банковские счета компаний в ОАЭ по 50 миллионов долларов.