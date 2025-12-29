В Киеве украинский военнослужащий грубо нарушил ПДД и врезался в автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора. Погибла женщина, ранения получили двое детей, сообщил Telegram-канал Государственного бюро расследований Украины.

В ведомстве отметили, что в машине находились мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя. Семья направлялась к родным на праздники 27 декабря. Автомобиль остановился на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве.

«В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения», — уточнили в ГБР.

Детей госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, угрозы их жизни, по словам врачей, нет. Работники бюро начали расследование по факту смертельного ДТП, возбуждено уголовное дело.

Второе ДТП с участием пьяных украинских военных произошло возле торгового центра «Эпицентр» в Харькове.

Ранее российские силовики рассказали, как капитан ВСУ Дмитрий Диган умер из-за проблем с сердцем от алкоголизма и ожирения, заработанных за полтора года пребывания в зоне АТО.