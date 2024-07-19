Пассажирка поезда на Украине умерла из-за жары в купе

В «Укрзализныце» подтвердили смерть пассажирки в поезде из-за жары

Фото: РИА «Новости»

Пассажирка поезда Запорожье — Ужгород скончалась из-за жары в купе. Информацию о смерти подтвердили в «Укрзализныце», сообщило местное издание «Страна.ua».

По словам руководителя пассажирского направления Александра Перцовского, в купе не было кондиционера.

«Мы просто не педалируем каждый такой случай в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует», — признался он.

Перцовский отметил, что особенно в летний период, случаются «вот такие естественные смерти». Сейчас идет разбирательство, можно ли было предотвратить случившееся.

Тут же чиновник посетовал, что сейчас на Украине побиты все температурные рекорды, а половина парка компании не оборудована кондиционерами.

«Сейчас мы четко маркируем вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали», — добавил он.

Ранее о том, что в экспрессе, следовавшем из Запорожья в Ужгород, умерла женщина, сообщало «Закарпатье 24». По данным журналистов, она ехала к подруге в город Стрый.

Попутчица заявила изданию, что в купе была невыносимая жара, а кондиционер не работал.

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