Бывший киберспортсмен украинец Илья Lil Ильюк поделился Telegram-канале, как ему живется в Великобритании после завершения карьеры игрока в Dota 2.

Карьеру профессионального игрока Ильюк завершил в мае, потом ему пришлось работать курьером, пособия на проживание в Европе не хватает. Украинец признался, что аренда жилья в Великобритании — дорогое удовольствие, и иногда приходится жить в фургоне, а стримы вести из другой локации.

«Многие спрашивают, на какие деньги живу. Отвечаю: работа плюс пособие. Когда не набираешь определенную сумму на работе, государство докидывает деньжат», — посетовал Ильюк.

Украинец подчеркнул, что «так выглядит жизнь человека, который всю жизнь посвятил Dota без „плана Б“». Он порекомендовал молодым людям не бросать школу или вуз ради заработка в киберспорте.

В качестве курьера Ильюк зарабатывает от 55 до 118 фунтов стерлингов в день. Мужчине 29 лет, в Dota он играл с 2014 года. Общий выигрыш Ильюка за всю карьеру составил около 937 тысяч долларов.