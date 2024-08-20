Осудивший СВО Лагутенко споет для русских в США за семь миллионов рублей

Осудивший спецоперацию певец Илья Лагутенко не выступает в России, но готов спеть для русскоязычной публики в Соединенных Штатах. Стоимость его концерта составляет семь миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, гонорары за выступления Лагутенко и члены его группы «Мумий Тролль» просят переводить на счет американской компании. В России рокеры выступать пока не планируют из-за насыщенного расписания гастролей в Америке.

Авторы статьи уточнили, что в РФ у артиста остался бизнес. В частности, ИП, управляющее шестью товарными знаками, включая заведение на Новом Арбате «Мумий Тролль Music Bar».

Лагутенко по-прежнему является совладельцем компании ООО «Лагуна», которая специализируется на продаже музыкальных записей. За прошлый год фирма принесла артисту почти восемь миллионов рублей.

Помимо этого у Лагутенко остался загородный дом в коттеджном поселке на Новорижском шоссе за 40 миллионов рублей. Также он прописан в квартире в Покровском-Стрешневе вместе с мамой. При этом музыкант сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Ранее лидер рок-коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье». Кандидатуру музыканта на эту роль выбрали с помощью народного голосования.