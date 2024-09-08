Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения света. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества», — написали журналисты.
По их данным, недовольные горожане встали на одной из дорог улиц города.
Похожая ситуация уже была в ноябре прошлого года. Уставшие от постоянных отключений электричества одесситы вышли на дороги. Перед этим они четыре дня провели без света и тепла. В итоге недовольные протестанты перекрыли проезжую часть.
Еще одну акцию протеста на Украине устроили в марте. Киевляне собрались около одного из военкоматов, чтобы выступить против условий мобилизации.
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«Они протестуют». Жители Одессы устали сидеть без света и перекрыли дорогу
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