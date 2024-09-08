«Они протестуют». Жители Одессы устали сидеть без света и перекрыли дорогу

Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения света. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Они протестуют из-за многодневного отсутствия электричества», — написали журналисты.

По их данным, недовольные горожане встали на одной из дорог улиц города.

Похожая ситуация уже была в ноябре прошлого года. Уставшие от постоянных отключений электричества одесситы вышли на дороги. Перед этим они четыре дня провели без света и тепла. В итоге недовольные протестанты перекрыли проезжую часть.

Еще одну акцию протеста на Украине устроили в марте. Киевляне собрались около одного из военкоматов, чтобы выступить против условий мобилизации.