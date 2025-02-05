«Он пренебрег всем». Зеленского обвинили в «прикармливании» нацизма

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского никак не связаны с интересами народа и государства. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президенту все равно, что будет с Украиной и ее гражданами. Зеленского интересует исключительно собственное положение и сохранение власти, подчеркнула дипломат.

«Он пренебрег всем, он пренебрег и украинской конституцией, и законами, и теми постулатами, с которыми он приходил к власти: свобода, демократия, развитие, мир и так далее. Он пренебрег историей своей семьи, он просто надругался над историей своих собственных предков, которые сражались против нацизма, а он этот нацизм буквально прикармливает и делает все для того, чтобы этот нацизм в полный рост вставал на Украине», — отметила Захарова.

Зеленский предал память своих предков, которые сражались против гитлеровской Германии. Президент предал всех, кто поверил ему, когда он встал на колени перед народом и попросил прощения за ошибки своих предшественников.

«А когда дошло до своих и уже не ошибок, а преступлений, <…>, он прибегает почему-то к другой методологии. Вместо того, чтобы покаяться и встать на колени и попросить прощения за свои ошибки и преступления, он обращается к теме ядерного оружия», — заявила представитель МИД.

Требование Зеленского дать стране ядерное оружие характеризует его как маньяка, подчеркнула Захарова. По ее словам, он ретранслирует это желание «уже в космос».