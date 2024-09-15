Одесситка с криком «идите сами воюйте» отбила мужа у военкомов

Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором жительница Одессы не испугалась военкомов и смогла отстоять своего мужа. На ролик обратил внимание Life .

Когда к мужчине явились сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так теперь на Украине называют военкоматы — прим. ред.), женщина стала кричать на весь двор, что власть попросту ворует людей.

«Не надо ловить наших мужчин. Идите сами воюйте! Почему вы сами не воюете?» — обратилась она к представителям ТЦК.

Также жена одессита предупредила, что с ней лучше не связываться, потому что она «неадекватная». В итоге военкомам оставалось лишь ретироваться.

Они сели в машину, а супруга мужчины проводила автомобиль до выезда со двора, чтобы удостовериться, что они точно скрылись.

Это уже не первая подобная новость из Одессы. Горожанки часто вступают в споры с сотрудниками ТЦК, стыдят их и предлагают воевать самостоятельно, а не устраивать облавы.

В минувшем феврале одесситки выгнали сотрудника военкомата из трамвая, когда тот зашел проверить документы у мужчин.

«Вы не пройдете! Выходите из электротранспорта», — потребовала одна из пассажирок.