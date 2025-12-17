В киевском территориальном центре комплектования (местный военкомат на Украине) мужчина из Одессы пытался покончить с собой, чтобы его не отправили на передовую. Об этом сообщило издание «Страна».

Одессит рассказал, что ехал на велосипеде с тренировки по тайскому боксу. По пути его остановили сотрудники ТЦК, забрали деньги и мобильный телефон. Мужчина попытался объяснить, что негоден, и сослался на отсрочку из-за операции на глазах, однако слушать его не стали.

При этом в пресс-службе ТЦК заявили, что никаких документов он не показал, а также достал нож и угрожал военным.

В соцсетях задержанный признался, что его вместе с другими 30 мужчинами незаконно удерживали в военкомате. Некоторые там находятся уже больше месяца, а его самого сутки продержали без воды и еды.

В итоге одессит попытался покончить с собой, чтобы попасть в больницу. Теперь он находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в Одессе стали проводить рейды вместе с цыганами. По словам местной жительницы, они очень агрессивные и «безбашенные».