Новым генпрокурором Украины стал Руслан Кравченко

Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины. Об этом в Telegram-канале заявил парламентарий Ярослав Железняк.

«Рада назначила Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины», — написал он.

Украинский депутат также опубликовал фотографию электронного табло с результатами голосования. Кандидатуру Кравченко одобрили 273 человека. Еще 23 парламентария отказались от голосования, а 20 не присутствовали на заседании.

При этом депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале заявил, что процедуру голосования нарушили.

«Я проголосовал против. Как минимум потому, что нарушена процедура назначения, нет президента. Именно Зеленский должен был представлять генпрокурора. Это четко прописано в законе», — возмутился он.

Пост генпрокурора Украины был вакантным с осени 2024 года. Кандидатуру Руслана Кравченко внес Зеленский.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.