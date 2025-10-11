Военнослужащим ВСУ платят очень низкую зарплату. Им приходится искать подработку, чтобы обеспечивать свои семьи, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Военным не хватает денежного довольствия на содержание семьи. Особо остро вопрос стоит для армейцев, кто получает чуть больше 20 тысяч гривен», — отметили в сообщении.

Украинские власти уже несколько лет не индексировали базовые оклады военных. Особенно это ощутили солдаты, которые проходят службу в тылу. При этом на просьбы о повышении заработных плат военнослужащим предлагают отправиться на передовую.

Кроме того, в ВСУ участились случаи домогательств к несущим службу женщинам. Украинки не идут на передовую, потому что насильно становятся «тыловыми женами». Одной из девушек пришлось «подчиниться» сослуживцу ради сохранения своей жизни.