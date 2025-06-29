Азаров: Путин не выступал против независимой и нейтральной Украины

Владимир Путин всегда поддерживал суверенитет Украины при условии ее нейтрального статуса, но нынешние власти в Киеве отказываются это признавать. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале .

«Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 года», — написал Азаров.

По его словам, ключевым принципом документа был нейтралитет Украины, отказ от ядерного оружия и мирное сосуществование с соседями. Политик подчеркнул, что переворот 2014 года разрушил отношения между странами.

«Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе Украины надо задавать главарям киевского режима. Это они довели до ситуации военного конфликта, выполняя волю своих западных хозяев», — заключил Азаров.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей. Его слова привел RT.