Американские политики ополчились против России, и в Кремле никогда не питали иллюзий относительно переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил «Интерфакс» .

Журналисты попросили его прокомментировать предположение экс-госсекретаря Майка Помпео о том, что Трамп после прихода к власти усилит санкции против России и запустит ленд-лиз для Украины на сумму 500 миллиарда долларов для наращивания поставок вооружений. Песков напомнил, что именно в годы правления республиканца США начали вводить рестрикции.

«Безусловно, и эту статью мы видели, и другие разные высказывания. Мы никогда не носили и не носим розовые очки. <…> [Трамп] является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии», — сказал он.

Песков заявил, что этот политик с точки зрения экономического давления на Россию мало чем отличался от остальных. Он сказал, что Трамп проявил чуть больше политической мудрости для поддержания диалога, но это ни на что не повлияло.

Колонку Помпео выпустила газета The Wall Street Journal. По мнению бывшего главы Госдепа, Трамп сможет добиться мира на Украине силой, сообщил сайт kp.ru. Он заявил, что действующий президент США Джо Байден действовал с позиции слабости.