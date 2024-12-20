Назвавший Шольца «ливерной колбасой» зкс-посол Украины получил новый пост

Оскорбивший канцлера ФРГ Олафа Шольца экс-посол в Германии Андрей Мельник займет пост представителя Украины в ООН. О кадровых перестановках президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили список новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений», — отметил он.
Таким образом представителем Украины в ООН станет бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Журналистка Алена Гетьманчук будет представлять Украину в НАТО. Других имен Зеленский не назвал.
Мельник сравнил Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после отказа канцлера приехать в Киев. Спустя время дипломат пообещал извиниться публично.
Немецкий политик со своей стороны заверил, что не стал обижаться на слова украинца, оставив свое отношение к ним на суждение Мельника.
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