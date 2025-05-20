Назвавшая Путина президентом Украины ведущая снималась в сериале «Мажор»

Допустившая оговорку ведущая украинского телемарафона Ольга Бутко, назвавшая Владимира Путина президентом Украины, оказалась известной актрисой. В частности, она снималась в российском сериале «Мажор» 2014 года, где сыграла подругу Соколовского-старшего Ингу. Об этом свидетельствуют данные сайта kino-teatr.ru .

Уроженка Харькова и выпускница Киевского университета имени Тараса Шевченко, свою карьеру Бутко начинала в качестве модели: работала на показах во Франции, Италии, Германии и Японии.

Телевизионную карьеру она начала в качестве ведущей утреннего шоу на телеканале «Украина», откуда перешла на русскоязычный телеканал ZIK, закрытый в 2021 году по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же под санкции подпал бывший владелец телеканала и депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

Также в копилке Бутко несколько эпизодических ролей в украинских сериалах и главная роль в фильме «Океан в огне», снятом группой из Украины и Израиля.

В минувший понедельник, 19 мая, после выхода в прямой эфир Бутко оговорилась в начале речи и назвала Владимира Путина президентом Украины, подводя к новости о предстоящих переговорах Зеленского и президента США Дональда Трампа. Несмотря на ошибку, оговорку ведущая быстро исправила.