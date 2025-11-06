Начальника полиции задержали на Украине с конфискованными деньгами

Укравшего из вещдоков 400 тысяч долларов полицейского задержали на Украине

Начальник отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрий Рыбянский украл из вещдоков 400 тысяч долларов и сбежал. Его задержали на западе Украины, сообщила представитель Государственного бюро расследования (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

«Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точную сумму установят в ходе досудебного расследования», — сказала она.

По словам Сапьян, сотрудники ГБР занимаются расследованием дела о превышении служебных полномочий.

По данным УНИАН, у Рыбянского был доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители обнаружили исчезновение конфискованных средств в размере 400 тысяч долларов.

Его объявили в розыск после исчезновения с арестованными деньгами. Начальника полиции задержали в Ровненской области, которая граничит с Белоруссией.