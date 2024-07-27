На Украине запретили Хаматовой участвовать в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил против участия актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. Об этом министерство написало в соцсети Х.

«Чулпан Хаматова, <…> снимается в фильме „Тихая жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным вызывают вопросы», — заявили в публикации.

Как отметили в МИД Украины, такие люди, как Хаматова, не могут присутствовать на красной дорожке мероприятия.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин собрался инициировать проверку Хаматовой на финансирование ВСУ. Чиновник намерен признать артистку иностранным агентом.

После начала СВО звезда покинула Россию и отправилась в Латвию. Там женщина устроилась в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили.