На Украине выявили новую схему по краже электроэнергии

Украинская прокуратура вскрыла хищение электроэнергии на 168 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, три человека, в том числе директор коммерческой фирмы и подконтрольный поставщик, договорились о поставках электроэнергии без ее фактической оплаты. Чиновник «Укрэнерго» видел нарушение, но не сделал ничего, чтобы его устранить. В общей сложности у госкомпании похитили 82 тысячи МВт/ч энергии.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что большая часть Украины, в том числе Киев, близка к полному отключению электричества. В опасности линии электропередачи, идущие с запада на восток. Дальнейшее ухудшение ситуации фактически разделит энергосистему страны на две части.