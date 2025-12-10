На Украине стали продавать гламурную розовую военную форму
Военные ВСУ стали чаще покупать розовую экипировку
Украинские магазины военного снаряжения предлагают обширный выбор экипировки розового цвета для военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» на основе мониторинга социальных сетей.
На страницах украинских магазинов с военной формой и боевыми принадлежностями представили широкий ассортимент снаряжения розового оттенка. Среди товаров были гламурные защитные наушники, сигнальные огни, рожки для патронов, нашивки, компасы, обложки для удостоверений и даже чехлы для бронепластин.
Каким именно розовое обмундирование помогает маскировке на поле боя, продавцы не поясняют. Тем не менее, ряд магазинов размещает в качестве отзывов снимки украинских военных в розовой экипировке, сделанные на передовой.
Ранее газета The New York Times сообщила, что на Украине решили ввести срочные военные контракты вместе с существующей системой призыва. Это связано с острой нехваткой солдат ВСУ