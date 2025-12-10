Украинские магазины военного снаряжения предлагают обширный выбор экипировки розового цвета для военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» на основе мониторинга социальных сетей.

На страницах украинских магазинов с военной формой и боевыми принадлежностями представили широкий ассортимент снаряжения розового оттенка. Среди товаров были гламурные защитные наушники, сигнальные огни, рожки для патронов, нашивки, компасы, обложки для удостоверений и даже чехлы для бронепластин.

Каким именно розовое обмундирование помогает маскировке на поле боя, продавцы не поясняют. Тем не менее, ряд магазинов размещает в качестве отзывов снимки украинских военных в розовой экипировке, сделанные на передовой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что на Украине решили ввести срочные военные контракты вместе с существующей системой призыва. Это связано с острой нехваткой солдат ВСУ