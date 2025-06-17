На Украине решили переименовать советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Тупые бандеровские ублюдки переименовали легендарный сорт черешни „Валерий Чкалов“ в честь террористов Буданова* и Малюка*», — написал он в Telegram-канале.

Он опубликовал фотографию прилавка на одном из украинских рынков. На снимке были лотки с черешней и табличками «генерал Буданов*» и «генерал Малюк*». Первый является начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а второй — глава Службы безопасности Украины (СБУ).

Сор черешни «Валерий Чкалов» вывели в СССР. Он появился благодаря совместной работе специалистов Центральной генетической лаборатории имени Мичурина в Тамбовской области и Мелитопольской опытной станции садоводства.

*внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.