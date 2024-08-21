На Украине ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда

Верховная рада большинством голосов ратифицировала Римский статут МУС

Фото: РИА «Новости»

Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Он привел скриншот с результатами голосования — 281 депутат Рады проголосовал за, один против, 22 воздержались. Железняк отметил, что принятие этого решения сопровождалось бурными дискуссиями.

Римский статут, вступивший в силу в 2002 году, предусматривает признание и исполнение приговоров Международного уголовного суда, расположенного в Гааге. Россия подписала его, но так и не ратифицировала, а в 2016 году президент Владимир Путин подписал распоряжение о намерении страны не становиться его участником.

Ранее Бразилия предложила ввести иммунитет для глав государств, не признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.

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