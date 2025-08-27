На Украине призвали расширить возрастные рамки для выезда мужчин за границу

На Украине появилась петиция с призывом расширить возрастные рамки для выезда мужчин из страны. Документ опубликовали на сайте правительства республики.

«Прошу рассмотреть возможность разрешения выезда за границу для всех мужчин в возрасте от 18 до 24 лет… и мужчин от 50 до 55 лет, так как они зачастую присоединяются к рядам ВСУ по собственному желанию», — отметили в тексте.

На данный момент под петицией подписались более тысячи человек. Для того чтобы власти Украины рассмотрели документ, необходимо набрать больше 25 тысяч подписей.

В конце августа украинский кабмин разрешил выезжать за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Минимальный возраст для мобилизации в ВСУ составляет 25 лет. В период действия военного положения из Украины запрещался выезд всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.