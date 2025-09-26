На Украине пожаловались на засилье русского языка

Депутат Лозинский: на Западной Украине используют слишком много русского языка

На западе Украины предпочитают пользоваться русским языком. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Лозинский в Facebook*.

Он обратил внимание, что при заселении компьютер и другая техника в отеле работали на русском языке.

«Русский язык в YouTube, на телевизоре в номере, в истории просмотров», — написал Лозинский.

Депутат добавил, что удалил русский язык с компьютера. Во время поездки в такси он также поменял язык в навигаторе При этом он отметил, что не смог удалить то, что «в головах тех, кто продолжает смотреть обзоры на русском».

Депутат городского совета Любомир Мельничук также пожаловался, что во Львове наблюдается активная русификация. Он пообещал разработать комплекс мер, которые помогут усилить позиции украинского языка.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.