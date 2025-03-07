На Украине потребовали найти «нового Харви Освальда», который убьет Трампа

Украинский телеведущий Вадим Карпяк призвал найти «нового Ли Харви Освальда», потому что сейчас он «нужен не одной стране». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*.

«А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», — опубликовал неоднозначную шутку журналист.

Пользователи Сети сразу увидели в ней намек на призыв к устранению нынешнего президента США Дональда Трампа. Именно Ли Харви Освальд, которого упомянул в посте Карпяк, был признан убийцей Джона Кеннеди в 1963 году.

При этом сам телеведущий не раскрыл личность того, кого он имел в виду при написании публикации и попытался свести все к шутке. Его читатели в комментариях отметили, что жители Украины в последнее время не испытывают симпатии к новой администрации Белого дома.

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