На Украине обязали вузы предоставлять списки выпускниц-медиков в ТЦК

Украинские вузы обязали в течение недели после выпуска подавать в Кировоградский ТЦК (аналог военкомата) перечни выпускниц-медиков и фармацевтов. Об этом сообщило EADaily .

Сведения о выпускницах внесут в Единый государственный реестр призывников. После этого в течение 60 дней для девушек из списков обязательным будет прохождение медкомиссии.

За нарушение этих правил последует штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен (от 33 до 49,5 тысячи рублей).

При этом ограничения по выезду за пределы страны для вставших на учет женщин действовать не будут.

Ранее стало известно, что на Украине рассматривают смягчение ограничений на выезд мужчин за границу. Новая норма коснется мужчин в возрасте до 22 лет.