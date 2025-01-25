Государственное бюро расследований Украины не исключило возможность допроса главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила советник директора ГБР Татьяна Сапьян.
Сырского могут допросить в связи с уголовным делом в отношении двух генералов об утрате территорий в Харьковской области.
«Я не исключаю, что это возможно», — подчеркнула Сапьян.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее уличил украинские власти в массовых репрессиях против высокопоставленных командиров Вооруженных сил Украины. По его мнению, руководство страны хочет переложить ответственность за провалы на поле боя на военных. При этом за арестами стоит ГБР, подконтрольное американским структурам, заявил Рогов.
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