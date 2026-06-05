На Украине бизнесмен удерживал в трудовом рабстве бывшего одноклассника

На Украине 71-летний предприниматель из города Городок четверть века удерживал в трудовом рабстве бывшего одноклассника. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в Facebook*.

«С 2002 по конец сентября 2025 года обвиняемый, воспользовавшись уязвимым состоянием знакомого, эксплуатировал его для выполнения физической работы, применяя как психологическое, так и физическое насилие», — сообщили в облпрокуратуре.

По данным следствия, более 20 лет назад сестра потерпевшего попросила местного бизнесмена найти для ее 47-летнего брата отдельное жилье. Мужчина злоупотреблял алкоголем. Предприниматель предложил ее брату оплачиваемую работу по хозяйству и жилье на его территории.

В итоге потерпевшего лишили документов и свободы передвижения. Все эти годы его унижали и избивали. Сейчас ему 72 года. Он потерял все зубы. Медэкспертиза выявила, что у него сердечно-сосудистые заболевания и травмированы руки. Самостоятельно жить в обществе он уже не сможет, нуждаясь в уходе и лечении, поэтому его отправили в гериатрический пансионат. Бизнесмен же пойдет под суд.

Ранее жительница Санкт-Петербурга попала в трудовое рабство в Мексике.

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