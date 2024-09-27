На Украине 55 тысяч человек признали пропавшими без вести

На Украине в розыске находятся 55 тысяч человек, большинство из которых военнослужащие. Такие цифры привел замглавы украинского МВД Леонид Тимченко, сообщило издание «Страна.ua».

Чиновник назвал эти данные динамичными.

«Когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин находится в плену. Устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести», — отметил Тимченко.

Русские хакеры в 2022 году взломали служебный архив Генштаба ВСУ и узнали, что пропавшими без вести числились 35 382 украинских солдата. Речь шла о погибших, которых признали пропавшими из-за того, что их тела остались на поле боя.