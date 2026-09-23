На границе Украины мобилизовали ортодоксального иудея

Приехавшего в украинскую Умань на празднование Рош ха-Шана 49-летнего израильтянина задержали при выезде из страны и направили на военную службу. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post .

Йонатан Карлинский-Машак родился на Украине, около 14 лет назад переехал в Израиль и получил израильское гражданство. После поездки в Умань он направлялся обратно на автобусе через украинско-румынскую границу.

Как рассказал изданию сопровождавший его знакомый, во время проверки документов пограничники услышали, что Машак разговаривает на украинском языке. После этого они проверили его данные и установили, что мужчина также имеет украинское гражданство.

После задержания связь с мужчиной была потеряна. По информации его друзей, позднее его доставили в воинскую часть в Одессе для прохождения процедуры призыва. Супруга Машака также подтвердила его задержание и сообщила, что обратилась за помощью.

Ранее стала известна доля насильно мобилизованных среди солдат ВСУ.