МВД Украины подтвердило масштабные разрушения после взрывов в Одессе
МВД Украины: в Одессе из-за взрывов получила повреждения инфраструктура
В Одессе прогремели взрывы, в результате в городе получила повреждения критическая инфраструктура. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
В ведомстве подтвердили масштабные разрушения после взрывов. Пресс-служба отметила, что в Одессе зафиксировали несколько пожаров. Информация о том, сколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения, не уточнялась.
Взрывы прогремели в городе в ночь на 5 марта. Мэр Геннадий Труханов в своем Telegram-канале заявил, что часть Одессы осталась без света, воды и отопления.
Ранее взрыв раздался на металлургический заводе «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области.
ЧП произошло на территории доменного цеха производственного объекта. Издание «Страна.ua» уточнило, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Данные о возможных пострадавших не публиковались.